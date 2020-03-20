Джонсон объявил о закрытии по всей Британии пабов и спортзалов
- Reuters
Трансляция пресс-конференции Джонсона велась в Twitter.
«По согласию властей всех четырёх стран, входящих в состав Соединённого Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра», — объявил британский премьер.
Он уточнил, что то же самое касается спортивных клубов и спортзалов.
Данные меры приняты для «снижения скорости распространения» коронавируса в Британии.
При этом рестораны и кафе смогут организовать торговлю еды на вынос.
Ранее Джонсон выразил мнение, что Британия сможет преодолеть распространение коронавируса COVID-19 за три месяца.
В Великобритании зафиксировано 2692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек.