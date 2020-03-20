Джонсон объявил о закрытии по всей Британии пабов и спортзалов

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С 21 марта на всей территории Великобритании должны прекратить работу все заведения общественного питания, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы, заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.
Джонсон объявил о закрытии по всей Британии пабов и спортзалов
  • Reuters

Трансляция пресс-конференции Джонсона велась в Twitter.

«По согласию властей всех четырёх стран, входящих в состав Соединённого Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра», — объявил британский премьер.

Он уточнил, что то же самое касается спортивных клубов и спортзалов.

Данные меры приняты для «снижения скорости распространения» коронавируса в Британии.

При этом рестораны и кафе смогут организовать торговлю еды на вынос.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Британия сможет преодолеть распространение коронавируса COVID-19 за три месяца.

В Великобритании зафиксировано 2692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек.

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