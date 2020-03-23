Генсек ООН призвал к всемирному прекращению огня на фоне COVID-19

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Генсек ООН призвал к всемирному прекращению огня на фоне COVID-19
  • РИА Новости

«Вирус поражает всех независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьёт по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооружённые конфликты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации являются женщины и дети, инвалиды и перемещённые лица.

«Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — подчеркнул он.

Гутерреш призвал все страны мира сообща сосредоточиться на «подлинной борьбе всей нашей жизни».

«Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия», — сказал Генсек ООН.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.

В январе Гутерреш заявил, что «мир приближается к точке невозврата» и четыре новых «всадника Апокалипсиса» уже появились.

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