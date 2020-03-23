Генсек ООН призвал к всемирному прекращению огня на фоне COVID-19
- РИА Новости
«Вирус поражает всех независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьёт по всем. Тем временем по всему миру бушуют вооружённые конфликты», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации являются женщины и дети, инвалиды и перемещённые лица.
«Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — подчеркнул он.
Гутерреш призвал все страны мира сообща сосредоточиться на «подлинной борьбе всей нашей жизни».
«Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия», — сказал Генсек ООН.
Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.
В январе Гутерреш заявил, что «мир приближается к точке невозврата» и четыре новых «всадника Апокалипсиса» уже появились.