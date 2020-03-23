К ЕС обратились 17 стран с просьбой о помощи из-за коронавируса
- Reuters
«17 стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что в сложившейся ситуации ЕС должен помочь им.
Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств сообщества в формате видеоконференции.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. Это было сделано после разговора российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Начальник Генштаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.