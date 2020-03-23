К ЕС обратились 17 стран с просьбой о помощи из-за коронавируса

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«17 стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что в сложившейся ситуации ЕС должен помочь им.

Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств сообщества в формате видеоконференции.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. Это было сделано после разговора российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.