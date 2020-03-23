Десятый самолёт с российскими специалистами вылетел в Италию

В Италию вылетел десятый самолёт Ил-76 с российскими военными специалистами и техникой. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Десятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что после согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.

Ранее стало известно, что девять самолётов Ил-76 прибыли в Италию.

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это было сделано после разговора российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением COVID-19.