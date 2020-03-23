Последние два самолёта с российскими специалистами прибыли в Италию

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В Италию прибыли последние два самолёта с российскими военными специалистами и станциями дезинфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Последние два самолёта с российскими специалистами прибыли в Италию
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«Восьмой борт… и девятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практика-ди-Маре», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это было сделано после разговора российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением COVID-19.

23 марта четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.

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