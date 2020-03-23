Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

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Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
  • © mil.ru

«Четвёртый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — приводит Интерфакс заявление российского военного ведомства.

Ранее стало известно, что начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Российский министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это было сделано после разговора российского лидера Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России.

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