В Италии закрывается всё производство не первой необходимости

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране закрываются все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости.
В Италии закрывается всё производство не первой необходимости
  • Reuters

«Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости», — цитирует ТАСС Конте.

Премьер уточнил, что санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение.

«Мы справимся», — добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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