В Италии закрывается всё производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране закрываются все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости.

Reuters

«Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости», — цитирует ТАСС Конте. Премьер уточнил, что санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение. «Мы справимся», — добавил он. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.