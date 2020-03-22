В Италии закрывается всё производство не первой необходимости
- Reuters
«Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости», — цитирует ТАСС Конте.
Премьер уточнил, что санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение.
«Мы справимся», — добавил он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.