В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».

«Как можно объявить международную торговлю враждебной? Это первый вопрос, который приходит на ум. Международная торговля подразумевает выгоду для обеих сторон. Если сторонам выгодно, они заключают договор... США тоже занимаются международной торговлей. Но мы же не говорим, что они занимаются враждебной деятельностью», — отметил он.

По мнению депутата, рыночные отношения «в принципе не подразумевают враждебности».

«Просто изначально не надо придумывать себе врагов. Чтобы потом не пришлось искать причины, почему они враги. Мне кажется, причина только в этом», — добавил Ананских.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что американские власти неоднократно наблюдали, как Россия «использовала энергетику как враждебный игрок» и в «зловредных целях».