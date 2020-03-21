Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
- РИА Новости
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Ожидается поставка тест-систем в Египет, Сербию и Венесуэлу.
Роспотребнадзор уточнил, что с использованием российских средств диагностики удалось выявить первые случаи коронавируса в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.
«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнёрам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — подчеркнули в ведомстве.
20 марта сообщалось, что в России представили усовершенствованную тест-систему для диагностики COVID-19.
Тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут.
В настоящее время российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции.