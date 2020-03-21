Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

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Роспотребнадзор передал 13 странам тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
  • РИА Новости

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.

Ожидается поставка тест-систем в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Роспотребнадзор уточнил, что с использованием российских средств диагностики удалось выявить первые случаи коронавируса в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнёрам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — подчеркнули в ведомстве.

20 марта сообщалось, что в России представили усовершенствованную тест-систему для диагностики COVID-19.

Тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут.

В настоящее время российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции.

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