Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

Роспотребнадзор передал 13 странам тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.

Ожидается поставка тест-систем в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Роспотребнадзор уточнил, что с использованием российских средств диагностики удалось выявить первые случаи коронавируса в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнёрам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — подчеркнули в ведомстве.

20 марта сообщалось, что в России представили усовершенствованную тест-систему для диагностики COVID-19.

Тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут.

В настоящее время российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции.