В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.

Как отмечается, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.

На следующей неделе планируется представить систему на государственную регистрацию, рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.

По её словам, готовится производственная площадка для её выпуска под кураторством научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА.

Уточняется, что тесты разработаны с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что российские учёные испытывают шесть препаратов против коронавируса.