Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Парагвае

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Первая смерть от коронавируса COVID-2019 зарегистрирована в Парагвае, сообщает министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения страны.

«Мы с сожалением сообщаем о смерти одного из наших пациентов из-за коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что пациент находился в реанимации несколько дней.

1 февраля МИД Парагвая приостановил выдачу виз гражданам КНР в связи с признанием Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

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