Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Парагвае

Первая смерть от коронавируса COVID-2019 зарегистрирована в Парагвае, сообщает министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения страны.

«Мы с сожалением сообщаем о смерти одного из наших пациентов из-за коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Lamentamos informar el fallecimiento de uno de nuestros pacientes a causa del Coronavirus #COVID19.

El mismo se encontraba internado en terapia intensiva desde hace varios días.

Nuestras más sentidas condolencias a la familia.

Seguimos en la lucha. — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 21, 2020

Уточняется, что пациент находился в реанимации несколько дней.

1 февраля МИД Парагвая приостановил выдачу виз гражданам КНР в связи с признанием Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.