Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Парагвае
«Мы с сожалением сообщаем о смерти одного из наших пациентов из-за коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Lamentamos informar el fallecimiento de uno de nuestros pacientes a causa del Coronavirus #COVID19.— Ministerio de Salud (@msaludpy) March 21, 2020
El mismo se encontraba internado en terapia intensiva desde hace varios días.
Nuestras más sentidas condolencias a la familia.
Seguimos en la lucha.
Уточняется, что пациент находился в реанимации несколько дней.
1 февраля МИД Парагвая приостановил выдачу виз гражданам КНР в связи с признанием Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.