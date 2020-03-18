Помпео обвинил Россию в причастности к убийству военных Турции в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к убийству турецких военнослужащих в Сирии.

Об этом говорится в тексте брифинга Помпео, опубликованного на сайте Госдепа.

«Мы полагаем, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе военных операций (в Сирии. — RT), и мы поддерживаем Турцию, нашего партнёра по НАТО», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что США продолжат разрабатывать дополнительные меры, направленные на поддержку Турции, а также прекращение насилия в Сирии.

В феврале Госдепартамент возложил на Москву, Тегеран и Дамаск ответственность за обострение ситуации в Сирии на фоне атаки на турецких военных в идлибской зоне деэскалации.

27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск САР. Сирийская армия открыла ответный огонь.

По данным Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Анкара заявила о гибели более 30 военнослужащих.

5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В частности, стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

Эрдоган заявил, что принятое соглашение готовит почву для стабилизации обстановки в регионе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.