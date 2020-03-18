Помпео обвинил Россию в причастности к убийству военных Турции в Сирии
- Reuters
- © Yuri Gripas
Об этом говорится в тексте брифинга Помпео, опубликованного на сайте Госдепа.
«Мы полагаем, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе военных операций (в Сирии. — RT), и мы поддерживаем Турцию, нашего партнёра по НАТО», — сказал он.
Госсекретарь отметил, что США продолжат разрабатывать дополнительные меры, направленные на поддержку Турции, а также прекращение насилия в Сирии.
В феврале Госдепартамент возложил на Москву, Тегеран и Дамаск ответственность за обострение ситуации в Сирии на фоне атаки на турецких военных в идлибской зоне деэскалации.
27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск САР. Сирийская армия открыла ответный огонь.
По данным Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Анкара заявила о гибели более 30 военнослужащих.
5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В частности, стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.
Эрдоган заявил, что принятое соглашение готовит почву для стабилизации обстановки в регионе.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.