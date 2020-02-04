Госдеп обвинил Москву, Тегеран и Дамаск в обострении ситуации в Сирии

Госдеп возложил на Москву, Тегеран и Дамаск ответственность за обострение ситуации в Сирии на фоне атаки на турецких военных в идлибской зоне деэскалации.

«Соединённые Штаты вновь осуждают неоправданные и беспощадные атаки на жителей Идлиба, которые совершают режим Асада, Россия, Иран и «Хезболла», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, «атака на турецкий пост является серьёзной эскалацией».

Он добавил, что США полностью поддерживают право Турции на самооборону.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.

По последним данным, в результате обстрела погибли восемь человек, трое из которых — гражданские.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о поступлении информации, согласно которой у идлибской зоны в Сирии развёртываются турецкие войска, которые вступают в боестолкновения с подразделениями сирийской армии. Российские военные отслеживают ситуацию.