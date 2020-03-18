Контрольный тест Болсонару на COVID-19 дал отрицательный результат
- Reuters
«Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 дал отрицательный результат», — написал он в своём Twitter.
Ранее Болсонару сообщил о первом отрицательном тесте на коронавирус.
13 марта бразильское издание O Dia со ссылкой на источники сообщило о якобы положительном результате теста Болсонару на коронавирус.
Позднее стало известно, что мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился COVID-19 после встречи с Болсонару.