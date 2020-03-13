СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии

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Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, результат оказался положительным, сообщает Jornal o Dia.
СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии
  • Reuters

«Президент получил положительный результат на коронавирус», — пишет издание.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у представителя пресс-службы бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат.

После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Позднее в Белом доме заявляли, что Трампу нет необходимости проходить тест на коронавирус.

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