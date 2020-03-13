СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии
- Reuters
«Президент получил положительный результат на коронавирус», — пишет издание.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у представителя пресс-службы бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат.
После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.
7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
Позднее в Белом доме заявляли, что Трампу нет необходимости проходить тест на коронавирус.