СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, результат оказался положительным, сообщает Jornal o Dia.

«Президент получил положительный результат на коронавирус», — пишет издание.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у представителя пресс-службы бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат.

После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Позднее в Белом доме заявляли, что Трампу нет необходимости проходить тест на коронавирус.