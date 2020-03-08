Трамп и Болсонару поручили активизировать работу по торговому соглашению

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Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением.
Трамп и Болсонару поручили активизировать работу по торговому соглашению
  • Reuters

«Стороны отметили потенциальные выгоды для бизнеса и рабочих от развития экономических отношений. В этой связи президенты поручили торговым представителям активизировать обсуждения по двустороннему торговому пакету», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Трамп также подтвердил поддержку США заявки Бразилии по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Также Трамп и Болсонару выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо в «восстановлении конституционного порядка» в Венесуэле.

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