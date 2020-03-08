США и Бразилия выразили поддержку Гуаидо в «восстановлении демократии»

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Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо в «восстановлении конституционного порядка» в Венесуэле.
США и Бразилия выразили поддержку Гуаидо в «восстановлении демократии»
  • Reuters

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Президент Трамп и президент Болсонару подтвердили свою поддержку демократии в регионе, в частности временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо (так в США именуют лидера оппозиции. — RT) и демократически избранной Национальной ассамблее в их работе по восстановлению конституционного порядка», — отмечается в нём.

Также сообщается, что стороны обсудили поддержку усилий Боливии в «проведении свободных и честных выборов».

Ранее Гуаидо заявил, что его сторонники намерены привлечь Россию и Китай к «восстановлению демократии» в Боливарианской Республике.

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