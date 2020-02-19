В Госдепе надеются, что Россия посоветует Мадуро провести выборы

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Соединённые Штаты надеются, что Россия посоветует венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро «провести президентские выборы» для вывода страны из кризиса. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
В Госдепе надеются, что Россия посоветует Мадуро провести выборы
  • Reuters

«Очень помогло бы, если бы российское правительство публично или в частном порядке сказало бы режиму: «Посмотрите, стране наносится серьёзный ущерб, пришло время провести президентские выборы и искать выход из этого кризиса», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Эллиот выразил мнение, что президентские выборы — это лучший и мирный выход из нынешнего кризиса.

«Так что мы хотели бы надеяться, что российское правительство даст этот совет режиму Мадуро», — отметил он.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что рассчитывает на помощь российской компании «Роснефть» в «освобождении страны».

В январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле.

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