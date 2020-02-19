В Госдепе надеются, что Россия посоветует Мадуро провести выборы

Соединённые Штаты надеются, что Россия посоветует венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро «провести президентские выборы» для вывода страны из кризиса. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Очень помогло бы, если бы российское правительство публично или в частном порядке сказало бы режиму: «Посмотрите, стране наносится серьёзный ущерб, пришло время провести президентские выборы и искать выход из этого кризиса», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Эллиот выразил мнение, что президентские выборы — это лучший и мирный выход из нынешнего кризиса.

«Так что мы хотели бы надеяться, что российское правительство даст этот совет режиму Мадуро», — отметил он.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что рассчитывает на помощь российской компании «Роснефть» в «освобождении страны».

В январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле.