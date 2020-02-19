В Госдепе надеются, что Россия посоветует Мадуро провести выборы
- Reuters
«Очень помогло бы, если бы российское правительство публично или в частном порядке сказало бы режиму: «Посмотрите, стране наносится серьёзный ущерб, пришло время провести президентские выборы и искать выход из этого кризиса», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.
Эллиот выразил мнение, что президентские выборы — это лучший и мирный выход из нынешнего кризиса.
«Так что мы хотели бы надеяться, что российское правительство даст этот совет режиму Мадуро», — отметил он.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что рассчитывает на помощь российской компании «Роснефть» в «освобождении страны».
В январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле.