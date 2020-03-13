Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару

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Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару
  • © AFP

Об этом пишет Miami Herald со ссылкой на Суареза.

«Подтверждается, что у меня есть коронавирус. Тест показал позитив», — сказал мэр.

13 марта бразильское издание O Dia со ссылкой на источники сообщило, что первый тест на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат.

Позднее Болсонару заявил, что сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Ранее положительный тест был выявлен у его пресс-секретаря.

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