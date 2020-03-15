Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

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Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

«Cербия с сегодняшнего дня ведёт войну с невидимым противником — вирусом. Наша страна должна победить. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», — приводит слова Вучича на экстренной пресс-конференции ТАСС.

По данным Минздрава Сербии, коронавирусом в стране заражены 48 человек.

Ранее в Венесуэле и США ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса.

Российский лидер Владимир Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19.

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