Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
«Cербия с сегодняшнего дня ведёт войну с невидимым противником — вирусом. Наша страна должна победить. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», — приводит слова Вучича на экстренной пресс-конференции ТАСС.
По данным Минздрава Сербии, коронавирусом в стране заражены 48 человек.
Ранее в Венесуэле и США ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса.
Российский лидер Владимир Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19.