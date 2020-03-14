В Венесуэле объявили режим ЧС из-за коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране объявляется режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду действовать в соответствии со статьей 338 (Конституции), которая позволяет вводить чрезвычайное положение в случаях, которые подвергают опасности нацию», — заявил Мадуро.

Вместе с этим глава страны назвал борьбу с распространением коронавируса «общенациональной целью».

Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.