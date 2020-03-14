В Венесуэле объявили режим ЧС из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я буду действовать в соответствии со статьей 338 (Конституции), которая позволяет вводить чрезвычайное положение в случаях, которые подвергают опасности нацию», — заявил Мадуро.
Вместе с этим глава страны назвал борьбу с распространением коронавируса «общенациональной целью».
Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.