В Венесуэле объявили режим ЧС из-за коронавируса

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране объявляется режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.
В Венесуэле объявили режим ЧС из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду действовать в соответствии со статьей 338 (Конституции), которая позволяет вводить чрезвычайное положение в случаях, которые подвергают опасности нацию», — заявил Мадуро.

Вместе с этим глава страны назвал борьбу с распространением коронавируса «общенациональной целью».

Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.

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