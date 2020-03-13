В Венесуэле обнаружили первых заражённых коронавирусом

Власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«Сегодня утром… были подтверждены два случая заболевания коронавирусом в Венесуэле. Одна гражданка 41 года недавно была в путешествии в США, Италии и Испании. Второй заболевший — гражданин 52 лет, который также был в Испании, оба гражданина проживают в штате Миранда», — приводит РИА Новости слова вице-президента страны Делси Родригес.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии.

Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, результат оказался положительным.