В Венесуэле обнаружили первых заражённых коронавирусом

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Власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Венесуэле обнаружили первых заражённых коронавирусом
  • Reuters

«Сегодня утром… были подтверждены два случая заболевания коронавирусом в Венесуэле. Одна гражданка 41 года недавно была в путешествии в США, Италии и Испании. Второй заболевший — гражданин 52 лет, который также был в Испании, оба гражданина проживают в штате Миранда», — приводит РИА Новости слова вице-президента страны Делси Родригес.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии. 

Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, результат оказался положительным.

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