В Эквадоре сообщили о первой смерти от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает El Universo.
Она также рассказала о трёх новых случаях заболевания на территории Эквадора — это граждане, прибывшие из Испании и Швеции.
Общее число заболевших в стране теперь составляет 23 человека.
Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.