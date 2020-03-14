В Эквадоре сообщили о первой смерти от коронавируса

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Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо сообщила о первой смерти человека из-за последствий коронавирусной инфекции COVID-2019.
В Эквадоре сообщили о первой смерти от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает El Universo.

Она также рассказала о трёх новых случаях заболевания на территории Эквадора — это граждане, прибывшие из Испании и Швеции.

Общее число заболевших в стране теперь составляет 23 человека.

Ранее власти Венесуэлы сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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