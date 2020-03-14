В Венгрии закроют все школы с 16 марта из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.
«Венгерские школы закрыты с понедельника (16 марта. — RT), исходя из усилий по борьбе с распространением нового коронавируса», — пишет издание.
Уточняется, что правительство также решило временно закрыть в Будапеште кинотеатры, театры, музеи и библиотеки.
Ранее сообщалось, что ООН отменит все мероприятия на ближайшие два месяца из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.