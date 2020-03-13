ООН отменит все мероприятия на два месяца из-за коронавируса

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ООН отменит все мероприятия на ближайшие два месяца из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
ООН отменит все мероприятия на два месяца из-за коронавируса
  • Reuters

«Мы приняли решение отменить все мероприятия на следующие два месяца… Очень вероятно, что это окажет какое-то влияние на Генеральную Ассамблею ООН, но, думаю, пока слишком рано говорить об этом в деталях», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства всех стран активизировать усилия по борьбе с распространением COVID-19.

10 марта стало известно, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке решили ввести новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. В частности, штаб-квартира будет закрыта для посетителей и экскурсий.

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