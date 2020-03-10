В штаб-квартире ООН вводят новые ограничения из-за COVID-19

Короткая ссылка
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В штаб-квартире ООН вводят новые ограничения из-за COVID-19
  • © Klaus Nowottnick/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что, в частности, штаб-квартира будет закрыта для посетителей и экскурсий.

«В целях предосторожности после решения о сокращении числа сотрудников, находящихся в здании секретариата, было решено закрыть здание для посетителей и прекратить на некоторое время проведение экскурсий», — отметил он.

Дюжаррик пояснил, что новые правила вступают в силу с 11 марта. 

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не следует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить