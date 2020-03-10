В штаб-квартире ООН вводят новые ограничения из-за COVID-19

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что, в частности, штаб-квартира будет закрыта для посетителей и экскурсий.

«В целях предосторожности после решения о сокращении числа сотрудников, находящихся в здании секретариата, было решено закрыть здание для посетителей и прекратить на некоторое время проведение экскурсий», — отметил он.

Дюжаррик пояснил, что новые правила вступают в силу с 11 марта.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не следует.