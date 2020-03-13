Трамп выразил уверенность, что не заразился коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов заражения коронавирусом.
Трамп выразил уверенность, что не заразился коронавирусом
  • Reuters

«У нас нет вообще никаких симптомов», — сказал Трамп о себе и своём окружении.

Он отметил, что за ним следит команда врачей.

Трамп также добавил, что у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым он встречался, был выявлен отрицательный тест на коронавирус.

7 марта Трамп и Болсонару провели встречу во Флориде.

13 марта бразильское издание O Dia со ссылкой на источники сообщило, что первый тест на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат. Позднее Болсонару заявил, что сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Ранее положительный тест был выявлен у его пресс-секретаря.

Также сообщалось, что мэр Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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