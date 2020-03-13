Мадуро отметил важность снятия санкций с Венесуэла в связи с COVID-19

Венесуэльский лидер Николас Маудро заявил, что министр иностранных дел Венесуэлы должен заняться вопросом того, чтобы правительство США на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отменило экономические санкции против Венесуэлы.

«Я настаиваю и прошу главу МИД, чтобы он незамедлительно занялся вопросом того, чтобы правительство США в разгар этой пандемии сняло все несправедливые и незаконные санкции в финансовой, нефтяной и экономической сферах Венесуэлы», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он отметил, что «это было бы хорошим моментом потребовать от президента Дональда Трампа снять преступные санкции с Венесуэлы, чтобы Венесуэла могла выйти на рынок и купить все необходимое в сфере медицины».

При этом он подчеркнул, что власти страны в любом случае обеспечат население всем необходимым на фоне эпидемии коронавируса в мире.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реформе в нефтедобывающей отрасли для обеспечения защиты страны от американских санкций.

19 февраля министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо отметил, что действия США на рынке нефти направлены на избавление от конкурентов при помощи санкций.