В США заявили о возможности новых санкций против покупателей нефти Венесуэлы

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны ввести новые санкции против покупателей венесуэльской нефти.
В США заявили о возможности новых санкций против покупателей нефти Венесуэлы
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Могут быть серьёзные санкции... Вы увидите через некоторое время», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Вашингтон наблюдает за происходящим в Венесуэле.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реформе в нефтедобывающей отрасли для обеспечения защиты страны от американских санкций.

19 февраля министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо отметил, что действия США на рынке нефти направлены на избавление от конкурентов при помощи санкций.

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