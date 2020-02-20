Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реформе в нефтедобывающей отрасли для обеспечения защиты страны от американских санкций.

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.

Он также объявил о создании особой президентской комиссии «по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности».

Ранее США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, в свою очередь, отметил, что действия США на рынке нефти направлены на избавление от конкурентов при помощи санкций.