Названы возможные потери туротрасли США из-за коронавируса

Туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году на фоне стремительного распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире.

Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics.

Как уточняется, соответствующая оценка ситуации в туротрасли сделана исходя из предположения, что продолжительность вспышки коронавируса составит полгода.

Отмечается, что данный показатель почти в семь раз превышает цифры потерь из-за эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

Вместе с тем потери по количеству туристов в 2020 году могут составить 8,2 млн.

По данным Tourism Economics, туротрасль также может лишиться 825 тыс. рабочих мест.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят запрет на въезд для лиц, в последние 14 дней перед прибытием посещавших Шенгенскую зону.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.