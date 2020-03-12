Названы возможные потери туротрасли США из-за коронавируса
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Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics.
Как уточняется, соответствующая оценка ситуации в туротрасли сделана исходя из предположения, что продолжительность вспышки коронавируса составит полгода.
Отмечается, что данный показатель почти в семь раз превышает цифры потерь из-за эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.
Вместе с тем потери по количеству туристов в 2020 году могут составить 8,2 млн.
По данным Tourism Economics, туротрасль также может лишиться 825 тыс. рабочих мест.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят запрет на въезд для лиц, в последние 14 дней перед прибытием посещавших Шенгенскую зону.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.