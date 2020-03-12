Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

По словам польского министра, у граждан страны разное отношение к памятникам благодарности Красной армии и к местам захоронения советских солдат.

«Действительно, отношение к так называемым памятникам благодарности отличается от отношения к кладбищам, где захоронены советские воины. Польское общество считает, что, несмотря на то что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободы польскому народу это не принесло», — подчеркнул Чапутович.

Он отметил, что после окончания Второй мировой войны в Польше «был насаждён тоталитарный и репрессивный советский режим», что привело к такой оценке указанных событий польским обществом.

Тем не менее глава МИД Польши выступил за снижение накала исторических споров и призвал профессионалов заниматься анализом исторических документов и источников.

Ранее суд в Польше поручил расследовать дело об уничтожении мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке в сентябре 2017 года.

В начале февраля в Лешно демонтировали памятник благодарности Красной армии.

Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев в беседе с «Известиями» рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет.

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