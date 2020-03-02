В Польше начался суд по делу об уничтожении захоронения советских солдат

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Первое заседание суда по делу об уничтожении захоронения советских солдат началось в польском городе Тшчанка.
В Польше начался суд по делу об уничтожении захоронения советских солдат
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько лет назад польскими властями был снесён мавзолей на месте братского захоронения советских солдат в Тшчанке. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы.

Уточняется, что суд будет рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить дело из-за уничтожения захоронения.

Глава общественной организации «Курск» Ежи Тыц рассказал агентству, что в суд обратились семьи советских солдат.

«Когда мы начали эту работу, то нашли три семьи. Две из них уже наняли польского адвоката и параллельно работают по трём направлениям. Первое — иск, поданный в воеводский административный суд, который рассмотрит решение воеводы, который вычеркнул могилу из списка кладбищ, дав местным властям зелёный свет, чтобы снести памятник как символический объект согласно закону о декоммунизации», — рассказал Тыц.

Второе направление — «требование к Институту национальной памяти провести эксгумацию солдат, постараться определить личность, возможно, там есть жетоны или ещё что-то», добавил он.

Также, по словам Тыца, родственники похороненных солдат намерены выдвинуть требование к старосте Тшчанки остановить строительные работы на месте захоронения.

7 февраля в польском городе Лешно был демонтирован памятник благодарности Красной армии.

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