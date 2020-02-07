В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.

На месте монумента появится камень в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши.

Отмечается, что памятник установили вскоре после окончания Второй мировой войны. На нём находилась надпись на польском и русском языках: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!».

Не исключено, что части памятника будут представлены в музее холодной войны в городе Подборске.

Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет.