В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

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В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.
В Польше снесли памятник благодарности Красной армии
  • Pixabay

На месте монумента появится камень в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши.

Отмечается, что памятник установили вскоре после окончания Второй мировой войны. На нём находилась надпись на польском и русском языках: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!».

Не исключено, что части памятника будут представлены в музее холодной войны в городе Подборске.

Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет.

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