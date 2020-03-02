Суд в Польше поручил расследовать снос захоронения советских солдат

Суд в Польше поручил районному прокурору расследовать дело об уничтожении мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке. Об этом информирует ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил иск содружества «Курск» (KURSK), которое занимается в Польше ремонтом и реставрацией памятников и захоронений солдат Красной армии.

Оно, как уточняет агентство, оспорило отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести расследование по поводу действий должностных лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения в Тшчанке.

Суд постановил «передать дело районному прокурору в Тшчанке для нового рассмотрения».

Как отметил судья, прокурор, который ранее отказался проводить расследование, не выполнил все свои обязанности по этому делу.

Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году, был разрушен в сентябре 2017 года. Он был вычеркнут из списка военных захоронений. Власти, как пишет агентство, посчитали, что останков советских солдат в этом месте нет.

Доказательством этого утверждения должно было стать проведенное в 2016 году исследование, которое эксперты «Курска» считают недостаточным и проведённым с нарушениями.

Ранее началось заседание суда по делу об уничтожении захоронения советских солдат в Тшчанке.