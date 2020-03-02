Суд в Польше поручил расследовать снос захоронения советских солдат
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- РИА Новости
Таким образом, суд удовлетворил иск содружества «Курск» (KURSK), которое занимается в Польше ремонтом и реставрацией памятников и захоронений солдат Красной армии.
Оно, как уточняет агентство, оспорило отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести расследование по поводу действий должностных лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения в Тшчанке.
Суд постановил «передать дело районному прокурору в Тшчанке для нового рассмотрения».
Как отметил судья, прокурор, который ранее отказался проводить расследование, не выполнил все свои обязанности по этому делу.
Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году, был разрушен в сентябре 2017 года. Он был вычеркнут из списка военных захоронений. Власти, как пишет агентство, посчитали, что останков советских солдат в этом месте нет.
Доказательством этого утверждения должно было стать проведенное в 2016 году исследование, которое эксперты «Курска» считают недостаточным и проведённым с нарушениями.
Ранее началось заседание суда по делу об уничтожении захоронения советских солдат в Тшчанке.