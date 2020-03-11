В Госдуме оценили заявление МИД Польши о роли СССР в разгроме фашизма

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что польская сторона признаёт основную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией.
В Госдуме оценили заявление МИД Польши о роли СССР в разгроме фашизма
  • РИА Новости

«Те, кто хоть немного дорожит своей репутацией... будут признавать исторические реалии. События, связанные со Второй мировой войной, не так уж далеки. Достаточно много людей в Польше помнят, как на самом деле развивались события. Сама Польша длительное время входила в число стран социалистического содружества, была тесно политически и экономически интегрирована с Советским Союзом. В Польше достаточно людей, которые учились в тех польских школах, где на тот момент не было принято искажать исторические события, а наоборот, отдавалась дань уважения советскому солдату», — заявил Новиков.

При этом парламентарий считает, что в ближайшее время не стоит ожидать смены риторики польских властей в вопросах исторической политики.

Ранее Чапутович заявил, что Польша признаёт «огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов».

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