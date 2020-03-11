Глава МИД Польши заявил о главной роли СССР в разгроме фашизма

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Польша признаёт главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, как и признаёт огромные жертвы народов СССР в войне. Такое заявление сделал глава польского МИД Яцек Чапутович.
Глава МИД Польши заявил о главной роли СССР в разгроме фашизма
  • globallookpress.com

«Мы признаём огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал он в интервью РБК.

Как добавил министр, нет сомнений, что Германия несёт «основную ответственность за развязывание Второй мировой войны».

Чапутович подчеркнул, что Москва и Варшава по-разному смотрят на роль пакта Молотова — Риббентропа.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши», — считает глава МИД.

Он также сказал, что «война не началась с Мюнхенского соглашения», а началась 1 сентября 1939 года.

«С того момента, когда сначала Германия атаковала Польшу, а потом Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», — заявил Чапутович.

Он также обратил внимание на Катынский расстрел, который стал трагедией для поляков. По словам министра, этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны.

В январе российский президент Владимир Путин отмечал, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам извратить историю о Великой Отечественной войне.

Глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.

В июне 2019 года фонд «Историческая память» впервые опубликовал отсканированные страницы Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года.

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