Россия и Турция продолжат 12 марта переговоры по Идлибу
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- AFP
«Сегодняшний этап переговоров турецкой и российской военной делегации в Министерстве национальной обороны завершён. Переговоры будут продолжены завтра», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договорённостей в сирийском Идлибе.
5 марта в Москве прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.