Россия и Турция продолжат 12 марта переговоры по Идлибу

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что российские и турецкие военные специалисты продолжат переговоры по сирийскому Идлибу 12 марта.

«Сегодняшний этап переговоров турецкой и российской военной делегации в Министерстве национальной обороны завершён. Переговоры будут продолжены завтра», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договорённостей в сирийском Идлибе.

5 марта в Москве прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.