Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии.

Об этом сообщает Associated Press.

24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения. При этом продюсеру удалось избежать пожизненного наказания.

По словам прокурора Манхэттена, обвиняемому грозит от пяти до 25 лет тюрьмы.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, согласно которым Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, обещая им помочь с карьерой в Голливуде. В мае 2018 года его арестовали.

Как писала The Wall Street Journal, Вайнштейн предложил $44 млн обвинявшим его в сексуальных домогательствах женщинам и кредиторам.