Число заражённых COVID-19 в Австралии возросло до 112

Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Австралии возросло до 112.

Об этом информирует Минздрав страны.

«По состоянию на 11:00 (03:00 мск) 11 марта 2020 года в Австралии зарегистрировано 112 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая три случая смерти», — говорится в заявлении ведомства.

При этом 24 человека из числа заболевших выздоровели.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Австралии возросло до 80, зарегистрировано три летальных исхода.