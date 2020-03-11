Число заражённых COVID-19 в Австралии возросло до 112

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Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Австралии возросло до 112.
Число заражённых COVID-19 в Австралии возросло до 112
  • Reuters

Об этом информирует Минздрав страны.

«По состоянию на 11:00 (03:00 мск) 11 марта 2020 года в Австралии зарегистрировано 112 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая три случая смерти», — говорится в заявлении ведомства.

При этом 24 человека из числа заболевших выздоровели.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Австралии возросло до 80, зарегистрировано три летальных исхода.

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