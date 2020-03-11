Число заражённых COVID-19 в Австралии возросло до 112
- Reuters
Об этом информирует Минздрав страны.
«По состоянию на 11:00 (03:00 мск) 11 марта 2020 года в Австралии зарегистрировано 112 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая три случая смерти», — говорится в заявлении ведомства.
При этом 24 человека из числа заболевших выздоровели.
Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Австралии возросло до 80, зарегистрировано три летальных исхода.