Компания Google рекомендует сотрудникам работать из дома из-за COVID-19

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Компания Google рекомендовала не менее 100 тыс. сотрудников в Северной Америке работать из дома в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Компания Google рекомендует сотрудникам работать из дома из-за COVID-19
  • Reuters

«Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому, если должность позволяет... Наша цель — снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19», — приводит CNBC слова представителя компании.

По данным канала, в регионе работают около 100 тыс. сотрудников компании.

3 марта сотрудникам социальной сети Twitter рекомендовали работать из дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

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