Twitter рекомендует сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

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Сотрудникам соцсети Twitter рекомендуют работать из дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается в блоге компании.
Twitter рекомендует сотрудникам работать из дома из-за коронавируса
  • Reuters

«Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно рекомендуем всем специалистам компании по возможности работать из дома. Наша цель заключается в том, чтобы снизить возможность распространения коронавируса COVID-19 среди нас и окружающего нас мира», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа из дома будет обязательна для работников Twitter из Гонконга, Японии и Южной Кореи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы на территории 65 государств.

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