Twitter рекомендует сотрудникам работать из дома из-за коронавируса
- Reuters
«Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно рекомендуем всем специалистам компании по возможности работать из дома. Наша цель заключается в том, чтобы снизить возможность распространения коронавируса COVID-19 среди нас и окружающего нас мира», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работа из дома будет обязательна для работников Twitter из Гонконга, Японии и Южной Кореи.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы на территории 65 государств.