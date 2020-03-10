Макрон заявил о начальной стадии эпидемии коронавируса во Франции

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция находится на начальной стадии эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы находимся на начальной стадии эпидемии. Следует признать это со всей очевидностью... Наши медицинские службы противостоят нарастанию эпидемии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим французский лидер подчеркнул, что страна хорошо подготовилась и предусмотрела все возможные сценарии.

«У нас компетентные медицинские специалисты, которые мобилизованы перед этим кризисом», — отметил Макрон.

Ранее стало известно, что у министра культуры Франции Франка Риестера диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.