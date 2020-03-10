КНДР провела очередные учения дальнобойной артиллерии

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник, 9 марта, на месте руководил учениями дальнобойной артиллерии Корейской народной армии.
КНДР провела очередные учения дальнобойной артиллерии
  • © KCNA/Reuters

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Очередные учения по нанесению огневого удара проведены в целях проверки способности фронтовых дальнобойных артиллерийских частей к внезапному военному контрудару», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Ким Чен Ын выразил «большое удовлетворение» результатом учений, призвав подразделение «идти в направлении дальнейшего усиления артиллерийской подготовки».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что новые ракетные пуски КНДР не нанесли ущерба японским судам и самолётам.

9 марта Сеул сообщил о пуске КНДР трёх снарядов в сторону Японского моря.

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