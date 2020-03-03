Лидер КНДР наблюдал за пусками снарядов
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за учениями дальнобойной артиллерии, заявляют государственные СМИ, подтверждая первый запуск снарядов со стороны Пхеньяна с начала года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидер КНДР подчеркнул важность обладания мощной военной силой, а также призвал военнослужащих быть в полной боевой готовности для защиты страны от любой агрессии.
Ранее стало известно, что военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
Позднее военные Южной Кореи заявили, что запущенные Северной Кореей снаряды являются баллистическими ракетами малой дальности.