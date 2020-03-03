Лидер КНДР наблюдал за пусками снарядов

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за проведением учений дальнобойной артиллерии. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за учениями дальнобойной артиллерии, заявляют государственные СМИ, подтверждая первый запуск снарядов со стороны Пхеньяна с начала года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидер КНДР подчеркнул важность обладания мощной военной силой, а также призвал военнослужащих быть в полной боевой готовности для защиты страны от любой агрессии.

Ранее стало известно, что военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Позднее военные Южной Кореи заявили, что запущенные Северной Кореей снаряды являются баллистическими ракетами малой дальности.