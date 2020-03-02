В Сеуле высказались о запущенных Пхеньяном ракетах

Военные Южной Кореи считают, что запущенные Северной Кореей снаряды являются баллистическими ракетами малой дальности.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют их тип. Мы обнаружили некоторые сходства в характеристиках между тем, что было запущено сегодня, и тем, что было запущено в прошлом году», — сказал представитель южнокорейского комитета начальников штабов.

При этом отмечается, что, по оценкам южнокорейских военных, манёвры Корейской народной армии продолжаются до сих пор.

Ранее в Сеуле заявили, что запущенные КНДР ракеты пролетели 240 км.