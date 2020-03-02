В Сеуле высказались о запущенных Пхеньяном ракетах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют их тип. Мы обнаружили некоторые сходства в характеристиках между тем, что было запущено сегодня, и тем, что было запущено в прошлом году», — сказал представитель южнокорейского комитета начальников штабов.
При этом отмечается, что, по оценкам южнокорейских военных, манёвры Корейской народной армии продолжаются до сих пор.
Ранее в Сеуле заявили, что запущенные КНДР ракеты пролетели 240 км.