Сеул сообщил о пуске КНДР трёх снарядов в сторону Японского моря

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КНДР осуществила пуск трёх снарядов из города Сондок в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны в направлении Японского моря, заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

«Наши военные проводят мониторинг ситуации на случай дополнительных запусков и находятся в состоянии боеготовности», — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Kyodo, японское правительство полагает, что КНДР провела пуски баллистических ракет, но исключительной экономической зоны Японии они не достигли.

Береговая охрана Японии призвала суда к осторожности.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск по меньшей мере одного неопознанного снаряда.

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