Сеул сообщил о пуске КНДР трёх снарядов в сторону Японского моря
Об этом информирует агентство «Рёнхап».
«Наши военные проводят мониторинг ситуации на случай дополнительных запусков и находятся в состоянии боеготовности», — говорится в сообщении.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Kyodo, японское правительство полагает, что КНДР провела пуски баллистических ракет, но исключительной экономической зоны Японии они не достигли.
Береговая охрана Японии призвала суда к осторожности.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск по меньшей мере одного неопознанного снаряда.