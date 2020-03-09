В Японии прокомментировали ракетные пуски КНДР

Новые ракетные пуски КНДР не нанесли ущерб японским судам и самолётам, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Kyodo.

«В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолётов и судов», — сказал Абэ.

Премьер распорядился рассмотреть ситуацию с ракетными пусками на заседании Совета национальной безопасности.

Как отмечается, правительство Японии утверждает, что, предположительно, баллистические ракеты КНДР преодолели расстояние от 100 до 200 км и упали в Японском море, пуск осуществили с восточного побережья Северной Кореи в северо-восточном направлении.

Ранее Сеул заявил о пуске КНДР трёх снарядов в сторону Японского моря.

Сообщалось, что в Японии полагают, что ракеты КНДР не достигли исключительной экономической зоны страны. При этом японские суда получили предупреждение об опасности падения ракет на случай повторных пусков.