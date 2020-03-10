Число жертв коронавируса в КНР возросло до 3136

В результате заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае скончались 3136 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Общее число инфицированных людей по всей стране составило 80,7 тыс.

Уточняется, что число выздоровевших достигло 59,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.