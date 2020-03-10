Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 50

Число людей, заразившихся новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, в Израиле достигло 50.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Отмечается, что среди заболевших есть люди, которые вернулись из Англии, Испании, Франции и с острова Тенерифе.

Также в числе новых заразившихся встречаются люди, имевшие контакт с другими больными.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил, что в случае принятия новых мер относительно карантина по коронавирусной инфекции COVID-19 они могут коснуться прибывающих из всех стран.