Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 50
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.
Отмечается, что среди заболевших есть люди, которые вернулись из Англии, Испании, Франции и с острова Тенерифе.
Также в числе новых заразившихся встречаются люди, имевшие контакт с другими больными.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил, что в случае принятия новых мер относительно карантина по коронавирусной инфекции COVID-19 они могут коснуться прибывающих из всех стран.